2019-03-31T17:27:13+03:00
Политика

Разведка ЛНР: украинский офицер покончил собой из-за издевательств СБУ

Офицер был арестован из-за неугодной политической позиции
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинский офицер просто не выдержал пыток своих же. Фото: tsn.uaУкраинский офицер просто не выдержал пыток своих же. Фото: tsn.ua
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Офицер ВСУ, арестованный контрразведкой СБУ за неугодную политическую позицию, покончил жизнь самоубийством из-за издевательств. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что очередной факт нечеловеческого отношения украинских спецслужб к военнослужащим ВСУ был зафиксирован в Северодонецке.

- На этой неделе мы сообщали о задержании контрразведкой СБУ офицеров 10-й и 54-й бригад ВСУ за различные преступления. По официальным данным, эти преступления связаны с хищением и последующей продажей технических средств и вооружения. Однако фактически причиной пристального внимания спецслужб стала неугодная политическая позиция и негативные высказывания в адрес действующей киевской власти, - напомнил подполковник.

- Буквально сегодня к нам поступила информация от источника в 10-й горно-штурмовой бригаде о судьбе одного из задержанных военнослужащих. Не выдержав издевательств и морально-психологического давления со стороны представителей службы безопасности, в камере гауптвахты покончил с собой заместитель командира батальона по морально-психологическому обеспечению капитан Ковчуг Николай Дмитриевич 1984 года рождения, - сообщил Марочко.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что командование бригады, намереваясь скрыть истинные обстоятельства инцидента, уже сообщило в штаб так называемой "операции объединенных сил" о смерти военнослужащего в результате почечной недостаточности, а сотрудниками отдела контрразведки спешно уничтожены все следы задержания погибшего.

- Призываем родственников погибшего офицера обратиться на горячую линию прокуратуры Луганской Народной Республики для передачи сведений преступлений, которые будут приобщены к материалам уголовного дела, - сказал подполковник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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