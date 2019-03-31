В МГБ ДНР заявили, что пассажиропоток на территорию Украины снизился
Сотрудники Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики продолжают внимательно следить за ситуацией на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда. Они отмечают, что жители Республики не стремятся принять участие в президентских выборах, а очереди сегодня в разы меньше, чем обычно.
— Поток людей через контрольно-пропускные пункты на территорию Украины значительно снизился, не смотря на проведение там выборов. Все пограничные пункты работают в штатном режиме. Очередей транспорта и пешеходов практически нет, — рассказали в МГБ Республики.
Там отметили, что Донецкая Народная Республика не мешает проезду граждан через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.
Напомним, что сегодня в Украине проходят выборы Президента. Всего зарегистрировано 39 кандидатов.
ИСТОЧНИК KP.RU