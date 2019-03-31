2019-03-31T17:25:52+03:00
Политика

В МГБ ДНР заявили, что пассажиропоток на территорию Украины снизился

Жители Республики не спешат проголосовать на выборах Президента в Украине. На КПВВ очередей не наблюдается
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта mrpl.cityФОТО: архив сайта mrpl.city
Изменить размер текста:

Сотрудники Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики продолжают внимательно следить за ситуацией на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда. Они отмечают, что жители Республики не стремятся принять участие в президентских выборах, а очереди сегодня в разы меньше, чем обычно.

— Поток людей через контрольно-пропускные пункты на территорию Украины значительно снизился, не смотря на проведение там выборов. Все пограничные пункты работают в штатном режиме. Очередей транспорта и пешеходов практически нет, — рассказали в МГБ Республики.

Там отметили, что Донецкая Народная Республика не мешает проезду граждан через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.

Напомним, что сегодня в Украине проходят выборы Президента. Всего зарегистрировано 39 кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Разведка ЛНР: украинский офицер покончил собой из-за издевательств СБУ
Украинская группировка «Север» лишилась четырёх боевиков из-за ошибок командования
Мальчишки из Донецка убрали мусор вокруг ставка «Раковка»
ОБСЕ заметили беспилотник ВСУ над линией соприкосновения в ЛНР
Команда юных футболистов ДНР выступит на международном турнире в Крыму
Срочное сообщение СЦКК ДНР: раненная в Зайцево супружеская пара доставлена в больницу
В день выборов Украина обстреляла Зайцево, ранены двое мирных
В ЛНР появится Общественная палата
Две тонны позора для Порошенко путешествует по Донецку
Обстрелы ДНР: за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории Республики 119 боеприпасов
Наталья Никонорова: Очевидно, что намерений провести честные выборы на Украине нет
Сегодня утром ВСУ обстреляли Доломитное и Гольмовский
В ДНР будут признаваться документы ЛНР в сфере строительства и ЖКХ
В Донецком ботаническом саду зацвела фейхоа
Студент физтеха разработает программу онлайн-очереди
За минувшие сутки ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют на сегодня до 17 градусов тепла
Погода в Донецке: ожидается ясный день, температура до +15
Уголовное дело по факту зверского убийства трехлетней девочки в Иловайске направлено в суд
В центре Луганске прошла выставка доказательств жестоких преступлений Украины против народа Донбасса
Путеводители по ДНР представили в Ростове-на-Дону