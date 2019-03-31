В МГБ ДНР заявили, что пассажиропоток на территорию Украины снизился

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-31T17:25:52+03:00

Жители Республики не спешат проголосовать на выборах Президента в Украине. На КПВВ очередей не наблюдается

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Сотрудники Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики продолжают внимательно следить за ситуацией на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда. Они отмечают, что жители Республики не стремятся принять участие в президентских выборах, а очереди сегодня в разы меньше, чем обычно.

— Поток людей через контрольно-пропускные пункты на территорию Украины значительно снизился, не смотря на проведение там выборов. Все пограничные пункты работают в штатном режиме. Очередей транспорта и пешеходов практически нет, — рассказали в МГБ Республики.

Там отметили, что Донецкая Народная Республика не мешает проезду граждан через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.

Напомним, что сегодня в Украине проходят выборы Президента. Всего зарегистрировано 39 кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU