2019-03-31T16:29:22+03:00
Политика

Украинская группировка «Север» лишилась четырёх боевиков из-за ошибок командования

Ещё четверо военных были ранены всего за двое суток
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые формирования Украины редеют на глазах. Во многом это происходит из-за некомпетентности или простой невнимательности командования украинской армии. Всего за двое суток четверо боевиков ВСУ погибли и ещё четверо получили ранения. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— На данный момент командование 54-й бригады проводит расследование по факту подрыва в районе населенного пункта Лоскутовка автомобиля с боеприпасами, в результате чего погибло трое военнослужащих, двое получили ранения, — рассказал Андрей Марочко.

Кроме того, 30 марта в районе населенного пункта Новотошковка на собственной мине подорвались бойцы 10-й бригады ВСУ, в результате чего один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

— В результате бесконтрольности и неграмотных действий командиров только за прошедшие двое суток оперативно-тактическая группировка «Север» лишилась четверых человек, — подвёл итог Марочко.

Напомним, что Народная милиция обеих Республик неоднократно сообщала о большом количестве небоевых потерь среди бойцов вооружённых формирований Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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