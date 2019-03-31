2019-03-31T14:44:32+03:00
Политика

ОБСЕ заметили беспилотник ВСУ над линией соприкосновения в ЛНР

Беспилотный летательный аппарат был замечен в Новоайдарском районе
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта vif2ne.orgФОТО: архив сайта vif2ne.org
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Вооружённые формирования Украины продолжают ежедневно нарушать взятые на себя обязательства в Минске. В частности, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают фиксировать применение беспилотных летательных аппаратов вблизи линии соприкосновения. Об очередном нарушении рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— Представители спецмиссии (ОБСЕ) зафиксировали полет БПЛА, запущенного украинскими карателями из района населенного пункта Капитаново Новоайдарского района, — рассказал Андрей Марочко.

Кроме того, представители ОБСЕ продолжают фиксировать наличие вблизи линии соприкосновения наличия запрещённой Минскими договорённостями техники, из которой вооружённые формирования Украины продолжают ежедневно обстреливать территорию Луганской Народной Республики.

Напомним, что использовании беспилотных летательных аппаратов вблизи линии соприкосновения строго запрещено обеим сторонам конфликта. Только СММ ОБСЕ имеет право на использование беспилотников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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