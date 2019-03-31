2019-03-31T13:53:33+03:00
Спорт

Команда юных футболистов ДНР выступит на международном турнире в Крыму

Воспитанники футбольной академии «Оплот Донбасса» 2010-2011 года рождения впервые примут участие в «Arena Yevpatoria Cup-2019»
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: пресс-служба ФС ДНРФОТО: пресс-служба ФС ДНР
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Юные футболисты из Донецкой Народной Республики примут участие в международном турнире в Крыму «Arena Yevpatoria Cup-2019». Там им придётся столкнуться с командами из Крыма и других регионов России. Об этом Донецкому Агентству Новостей сообщили в пресс-службе футбольного союза Республики.

— Сегодня воспитанники академии футбола «Оплот Донбасса» 2010-2011 годов рождения отправляются на турнир «Arena Yevpatoria Cup-2019» в город Евпатория Республики Крым, — сообщили в пресс-службе футбольного союза ДНР.

Ребята сойдутся на поле с командами из Тюмени, Москвы, Химок, Евпатории, Симферополя и других городов Российской Федерации.

На первый в жизни настолько масштабный турнир юных футболистов отправили под патронатом депутатов Народного Совета ДНР Алексея Дорофеева, Любомира Пушкина и Кирилла Макарова.

Известно, что второй этап турнира будет проходить в период с 1 по 7 апреля в Евпатории. В первом этапе соревнований, который проходил с 23 марта по 31 марта, принимали участие две донецкие команды училища олимпийского резерва, футболисты 2003 и 2004 годов рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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