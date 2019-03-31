Срочное сообщение СЦКК ДНР: раненная в Зайцево супружеская пара доставлена в больницу

СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-31T12:56:45+03:00

Обстрел вёлся с применением миномётов и СПГ, а также крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия

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Пока в Украине идут выборы нового Президента страны, вооружённые формирования продолжают обстреливать Донбасс. Около 12 часов дня под огонь ВСУ попал посёлок Зайцево в Горловке, в результате чего были ранены двое мирных жителей.

— Супружеская пара в момент обстрела находилась у себя на огороде. Пострадавшие доставлены в Горловскую городскую больницу №2, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

По данным Представительства ДНР в СЦКК, по Зайцево было выпущено 5 мин калибром 82 миллиметра, 2 гранаты СПГ. Кроме того, вооружённые формирования Украины для обстрелов Горловки использовали крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Ранее мы сообщали, что пострадавшие в Зайцево мужчина и женщина проживают на улице Карбышева в доме №40. Они получили осколочные ранения и у скорой не было возможности эвакуировать пострадавших из зоны обстрела (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU