Срочное сообщение СЦКК ДНР: раненная в Зайцево супружеская пара доставлена в больницу
Пока в Украине идут выборы нового Президента страны, вооружённые формирования продолжают обстреливать Донбасс. Около 12 часов дня под огонь ВСУ попал посёлок Зайцево в Горловке, в результате чего были ранены двое мирных жителей.
— Супружеская пара в момент обстрела находилась у себя на огороде. Пострадавшие доставлены в Горловскую городскую больницу №2, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
По данным Представительства ДНР в СЦКК, по Зайцево было выпущено 5 мин калибром 82 миллиметра, 2 гранаты СПГ. Кроме того, вооружённые формирования Украины для обстрелов Горловки использовали крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Ранее мы сообщали, что пострадавшие в Зайцево мужчина и женщина проживают на улице Карбышева в доме №40. Они получили осколочные ранения и у скорой не было возможности эвакуировать пострадавших из зоны обстрела (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU