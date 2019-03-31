В день выборов Украина обстреляла Зайцево, ранены двое мирных

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-31T19:43:44+03:00

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Киевские силовики открыли огонь по Зайцево. В результате обстрела ранены двое мирных жителей. Из-за интенсивного обстрела, военнослужащим армии ДНР не удается эвакуировать раненных. Об этом сообщил глава администрации города Горловка Иван Приходько:

- В Зайцево обстрел. Улица Карбышева. Ранено двое мирных жителей. Ранения в шею и живот. Осколочные. Пока вся информация. Бойцы армии ДНР пытаются провести эвакуацию раненых. Возможности подъезда скорой помощи увы нет, - сообщил глава Горловской администрации.

Ранее сообщалось, что сегодня утром ВСУ обстреляли Доломитное и Гольмовский. А всего за минувшие сутки по ДНР было выпущено 119 боеприпасов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/700396" frameborder="0"></iframe> Жители Донбасса: «Голосовать нет смысла».В день выборов президента Украины спецкор «КП» Дмитрий Стешин прогулялся по Донецку — узнал у местных жителей, что они думают о возможной смене киевской верхушки

ИСТОЧНИК KP.RU