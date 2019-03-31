В день выборов Украина обстреляла Зайцево, ранены двое мирных
Киевские силовики открыли огонь по Зайцево. В результате обстрела ранены двое мирных жителей. Из-за интенсивного обстрела, военнослужащим армии ДНР не удается эвакуировать раненных. Об этом сообщил глава администрации города Горловка Иван Приходько:
- В Зайцево обстрел. Улица Карбышева. Ранено двое мирных жителей. Ранения в шею и живот. Осколочные. Пока вся информация. Бойцы армии ДНР пытаются провести эвакуацию раненых. Возможности подъезда скорой помощи увы нет, - сообщил глава Горловской администрации.
Ранее сообщалось, что сегодня утром ВСУ обстреляли Доломитное и Гольмовский. А всего за минувшие сутки по ДНР было выпущено 119 боеприпасов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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