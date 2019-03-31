В ЛНР появится Общественная палата

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-31T11:55:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Луганской Народной Республики подписал вчера закон о формировании в ЛНР Общественной палаты, который ранее был одобрен Народным Советом Республики. Об этом лидер ЛНР сообщил на своей официальной странице в Twitter.

— Уверен, новый совещательный орган принесет ожидаемый результат. Диалог между общественностью и властью, открытость и понимание – важные шаги к улучшению социальной и экономической жизни в Республике, — пояснил своё решение Леонид Пасечник.

Отметим, что закон «Об Общественной палате Луганской Народной Республики» был принят Народным Советом ЛНР на пленарном заседании 29 марта. Документ чётко регламентирует правовые и организационные основы деятельности нового консультативно-совещательного органа, а также определяет его функции.

Основной задачей Общественной палатой станет обеспечение взаимодействия граждан, общественных организаций, профсоюзов, объединений работодателей с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Напомним, что в пятницу, 29 марта, закон о формировании Общественной палаты приняли в Народном Совете ДНР (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU