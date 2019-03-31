Две тонны позора для Порошенко путешествует по Донецку

СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-31T11:26:24+03:00

В "Книге позора" все желающие могут оставить послание президенту войны

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Из Еленовки в Донецк перевезена отлитая республиканскими мастерами награда президенту Украины — «Орден Иуды», и «Книга позора», в которой все желающие могут оставить послание Порошенко.

Первым местом для демонстрации стал Ленинский район (Боссе), где 22 января 2015 года был обстрел из крупнокалиберных орудий остановки троллейбуса со стороны ВСУ. Тогда 8 человек погибло на месте обстрела, 5 человек скончались по пути в больницу и в ней, ранено 26 человек.

- То горе, которое испытали жители Донбасса исчисляется не только погибшими и ранеными людьми, поврежденными и разрушенными домами, школами и детскими садами, больницами. Ведь огромное количество людей просто не смогли пережить смерти родных и близких, разрушенные судьбы, - сказала и.о. администрации Ленинского района Донецка Елена Каптан.

Награда Петру Порошенко посетит поселок Октябрьский, пострадавший от обстрелов, школу, на футбольном поле которой погибли дети, памятник «Детям Донбасса, детям войны», парк «Победы»..

Вес Ордена Иуды — около 2,5 тонн, диаметр — 2 метра

ИСТОЧНИК KP.RU