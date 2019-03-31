2019-03-31T10:03:56+03:00
Политика

Наталья Никонорова: Очевидно, что намерений провести честные выборы на Украине нет

Глава МИД ДНР прокомментировала ограничение на участие в выборах президента для жителей Донбасса, а также граждан Украины на территории России
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: smdnr.ruФОТО: smdnr.ru
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Сегодня в Украине проходит первый тур президентских выборов и, несмотря на то в страну прибыло немало иностранных наблюдателей, многие продолжают сомневаться в честности и открытости этих выборов, а также в том, что удастся избежать провокаций и фальсификаций. Министр иностранных дел Наталья Никонорова выразила свои опасения о выборах Президента Украины.

— С точки зрения права, не сделано ничего для того, чтобы пригласить к участию в выборах тех, кого сама украинская сторона официально называет своими гражданами. Очевидно, что намерений провести честные выборы на Украине нет, избавляясь от «неудобного» электората, баланс целенаправленно склоняют в пользу конкретных кандидатов, — заявила Наталья Никонорова.

Она подчеркнула, что медленный процесс мирных переговоров в Минске демонстрирует настоящее отношение Украины к урегулированию конфликта в Донбассе. Кроме того, официальный Киев продолжает разрывать с Донбассом экономические и социальные связи.

— Ограничение на участие в выборах президента для жителей Донбасса, а также граждан Украины на территории Российской Федерации лишь еще одно звено в этой цепи, — заключила Никонорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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