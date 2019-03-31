В ДНР будут признаваться документы ЛНР в сфере строительства и ЖКХ

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-31T09:32:43+03:00

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ «О признании на территории Донецкой Народной Республики документов Луганской Народной Республики». Документ уже опубликован на официальном сайте лидера Республики.

— В соответствии со статьями 59, 60 Конституции Донецкой Народной Республики в целях создания условий для взаимодействия Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в сфере осуществления архитектурно-строительной деятельности, охраны труда и промышленной безопасности постановляю установить, что на территории ДНР признаются разрешительные документы ЛНР, выданные министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР и Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности ЛНР для осуществления субъектами хозяйствования деятельности по строительству, выполнению монтажных работ и монтажу электрических сетей свыше 1000 В, — сказано в документе.

Кроме того, указ постановляет Министерству строительства и ЖКХ ДНР, Государственному комитету горного и технического надзора ДНР в течение 10 рабочих дней разработать и принять порядок легализации в Донецкой Народной Республике разрешительных документов ЛНР.

Документ вступает в силу со дня его подписания – 29 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU