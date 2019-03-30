Уголовное дело по факту зверского убийства трехлетней девочки в Иловайске направлено в суд

СЕГОДНЯ 21:07 2019-03-30T21:07:13+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» уже рассказывала о зверском убийстве трехлетней девочки в Иловайске. Мама забитой до смерти трехлетней Кати из Иловайска видела, как ее сожитель измывается над ребенком, но не встала на защиту своего дитя. С декабря по март дело находилось в Харцызской межрайонной прокуратуре. 22 марта оно было направлено для рассмотрения в Харцызский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

В сообщении Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики говорится, что в ходе следствия было установлено, что обвиняемый мужчина совершил преступление своими умышленными действиями, выразившимися в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшей, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством для потерпевшей.

- Также обвиняемый совершил в отношении малолетнего ребенка иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, - добавили в ведомстве.

Жители Иловайска надеются, что виновный понесет заслуженное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU