2019-03-30T21:07:13+03:00
Политика

Уголовное дело по факту зверского убийства трехлетней девочки в Иловайске направлено в суд

С декабря по март уголовное дело расследовала Харцызская межрайонная прокуратура
Никита МАКАРЕНКОВ
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Зверское убийство трехлетней девочки Кати в Иловайске сотрясло город. Фото: Павел Юсов / vk.comЗверское убийство трехлетней девочки Кати в Иловайске сотрясло город. Фото: Павел Юсов / vk.com
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«Комсомолка» уже рассказывала о зверском убийстве трехлетней девочки в Иловайске. Мама забитой до смерти трехлетней Кати из Иловайска видела, как ее сожитель измывается над ребенком, но не встала на защиту своего дитя. С декабря по март дело находилось в Харцызской межрайонной прокуратуре. 22 марта оно было направлено для рассмотрения в Харцызский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

В сообщении Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики говорится, что в ходе следствия было установлено, что обвиняемый мужчина совершил преступление своими умышленными действиями, выразившимися в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшей, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством для потерпевшей.

- Также обвиняемый совершил в отношении малолетнего ребенка иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, - добавили в ведомстве.

Жители Иловайска надеются, что виновный понесет заслуженное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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