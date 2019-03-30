2019-03-30T20:51:22+03:00
Политика

В центре Луганске прошла выставка доказательств жестоких преступлений Украины против народа Донбасса

Тысячи жителей Луганской Народной Республики пришли посмотреть на экспозицию [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
В центре Луганске прошла выставка доказательств жестоких преступлений Украины против народа Донбасса. Фото: Народная милицияВ центре Луганске прошла выставка доказательств жестоких преступлений Украины против народа Донбасса. Фото: Народная милиция
Изменить размер текста:

Вчера в столице Луганской Народной Республики прошла необычная выставка. Народная милиция Республики собрала экспозицию из доказательств жестоких преступлений Украины против народа Донбасса.

- Мы продемонстрировали боеприпасы, которыми обстреливалась территория нашей Республики, сбитые украинские летательные аппараты, снимки разрушений и более 150 томов уголовных дел, возбужденных в отношении украинских преступников, - говорят представители оборонного ведомства.

Также, в сквере возле Дома правительства в Луганске прошел митинг. Тысячи жителей Республики, которые ощутили на себе тяготы войны, вышли с портретами погибших от обстрелов родственников и друзей.

В центре Луганске прошла выставка доказательств жестоких преступлений Украины против народа Донбасса. Видео: Народная милиция.

Глава Республики Леонид Пасечник призывал не забывать тех, кто отдал жизнь в Донбассе в борьбе с современным фашизмом и пострадал от смертоносных орудий украинского режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уголовное дело по факту зверского убийства трехлетней девочки в Иловайске направлено в суд
Путеводители по ДНР представили в Ростове-на-Дону
В Мариуполе ограбили и изнасиловали 90-летнюю старушку
Порошенко заявил условие, при котором окончится война в Донбассе
Марчук: война в Донбассе обходится Украине в несколько миллионов долларов в день
Украинские боевики оставили в ЛНР сотни домов без электричества
Украинская группировка "Восток" в Донбассе переведена в высшую степень боевой готовности
Обстрелы ДНР: за истекшие сутки на территорию Республики упало 127 боеприпасов со стороны Украины
После трагических родов, в которых умерла и сама роженица и ее ребенок, закрывается единственный роддом Авдеевки
Закулисье Донбасс Оперы на весенних каникулах распахнулось для донецкой детворы
В подконтрольном Украине селе Луганской области автобус провалился колесом в асфальт
В ДНР изготовлены малые копии "Ордена Иуды" для украинских политиков
Киев ввел для жителей Донбасса бессрочные пропуска
«Педагог года 2019» в Луганске: Лучшим стал учитель истории Михаил Дьяконов
Парламентарии ДНР приняли закон об Общественной палате
Виталий Кижаев: Украина пока не будет отключать «Компанию «Вода Донбасса»» от электричества
На КПВВ «Станица Луганская» умер пенсионер
«Феникс» вводит услугу «Вам звонили» и «Я на связи»
ВСУ обстреляли юг ДНР из 82 миллиметровых минометов
Глава ДНР Денис Пушилин наградил Георгиевскими крестами бойцов 1-го Гвардейского батальона специального назначения
Депутат Народного Совета ДНР погорел на взятке
Концерт российских звёзд в Донецке 31 марта перенесен на неопределенный срок