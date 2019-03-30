СЕГОДНЯ 20:51 2019-03-30T20:51:22+03:00

В центре Луганске прошла выставка доказательств жестоких преступлений Украины против народа Донбасса. Фото: Народная милиция

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Вчера в столице Луганской Народной Республики прошла необычная выставка. Народная милиция Республики собрала экспозицию из доказательств жестоких преступлений Украины против народа Донбасса.

- Мы продемонстрировали боеприпасы, которыми обстреливалась территория нашей Республики, сбитые украинские летательные аппараты, снимки разрушений и более 150 томов уголовных дел, возбужденных в отношении украинских преступников, - говорят представители оборонного ведомства.

Также, в сквере возле Дома правительства в Луганске прошел митинг. Тысячи жителей Республики, которые ощутили на себе тяготы войны, вышли с портретами погибших от обстрелов родственников и друзей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/700290" frameborder="0"></iframe> В центре Луганске прошла выставка доказательств жестоких преступлений Украины против народа Донбасса. Видео: Народная милиция.

Глава Республики Леонид Пасечник призывал не забывать тех, кто отдал жизнь в Донбассе в борьбе с современным фашизмом и пострадал от смертоносных орудий украинского режима.

ИСТОЧНИК KP.RU