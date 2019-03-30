В центре Луганске прошла выставка доказательств жестоких преступлений Украины против народа Донбасса
Вчера в столице Луганской Народной Республики прошла необычная выставка. Народная милиция Республики собрала экспозицию из доказательств жестоких преступлений Украины против народа Донбасса.
- Мы продемонстрировали боеприпасы, которыми обстреливалась территория нашей Республики, сбитые украинские летательные аппараты, снимки разрушений и более 150 томов уголовных дел, возбужденных в отношении украинских преступников, - говорят представители оборонного ведомства.
Также, в сквере возле Дома правительства в Луганске прошел митинг. Тысячи жителей Республики, которые ощутили на себе тяготы войны, вышли с портретами погибших от обстрелов родственников и друзей.
В центре Луганске прошла выставка доказательств жестоких преступлений Украины против народа Донбасса. Видео: Народная милиция.
Глава Республики Леонид Пасечник призывал не забывать тех, кто отдал жизнь в Донбассе в борьбе с современным фашизмом и пострадал от смертоносных орудий украинского режима.
ИСТОЧНИК KP.RU