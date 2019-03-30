2019-03-30T20:31:58+03:00
Туризм

Путеводители по ДНР представили в Ростове-на-Дону

Презентация состоялась на Международном Фестивале туризма и workshop «Мир без границ»
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Путеводитель по ДНР предназначен не только для жителей Республики, но и для туристов. Фото: минспорт.русПутеводитель по ДНР предназначен не только для жителей Республики, но и для туристов. Фото: минспорт.рус
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На Международном Фестивале туризма и workshop «Мир без границ» впервые представили туристические путеводители по ДНР. Выставка прошла в Ростове-на-Дону 29 марта, сообщает сайт dnr-live.ru

Об этом говорится на сайте Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

- Распространение путеводителей на туристических выставках привлекает внимание к нашей Республике и является важным инструментом в продвижение положительного туристического имиджа ДНР. Путеводители по Республике были размещены на официальном стенде сети, — говорится на сайте ведомства. Международный Фестиваль туризма «Мир без границ» ежегодно проходит в Ростове-на-Дону с 1997 года. Фестиваль по праву признан одним из основных мероприятий для профессионалов турбизнеса на Юге России и Северном Кавказе.

Напомним, что путеводитель по ДНР предназначен не только для жителей Республики, но и для туристов, с помощью которого можно получить сведения о местных достопримечательностях, учреждениях культуры, местах отдыха, отелях и других объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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