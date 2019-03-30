2019-03-30T19:28:27+03:00
Политика

В Мариуполе ограбили и изнасиловали 90-летнюю старушку

Преступником оказался ранее судимый 33-летний мужчина
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Преступник сначала ограбил, а затем дважды изнасиловал старушку. Фото: augustnews.ruПреступник сначала ограбил, а затем дважды изнасиловал старушку. Фото: augustnews.ru
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В Мариуполе (Донецкая обл.) ранее судимый мужчина трижды наведывался к пенсионерке 1929 года рождения, сначала чтобы ограбить, а два последних раза – чтобы изнасиловать. Об этом сегодня, 30 марта, на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника Главного управления – начальник криминальной полиции Артем Кисько.

По его словам, бабушка обратилась за помощью в полицию и неизвестно, сколько еще раз «заходил бы в гости» преступник если б не был задержан сыщиками. Сыскные мероприятия шли неделю и сегодня ночью его задержали.

Кисько рассказал, что ключевую роль в его задержании сыграл выброшенный окурок, ведь сигареты, которые курил преступник, продавались лишь в одном магазине на весь квадрат преступления. Продавец вспомнила, кто покупал в день последнего эпизода преступления эту марку, и помогла полицейским составить фоторобот. А дальше уже оперативники установили его личность, но постоянного дома он не имел. Сегодня ночью засада в месте его возможного появления сработала. Когда объяснили причину задержания, он потерял сознание.

- Сейчас он в отделении местной полиции рассказывает об обстоятельствах того, что с трудом поддается объяснению, а так же других совершенных преступлениях, – резюмировал Кисько.

ИСТОЧНИК KP.RU

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