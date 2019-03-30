Марчук: война в Донбассе обходится Украине в несколько миллионов долларов в день

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-30T14:15:36+03:00

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Демонизация России украинской политической элитой продолжается. Оказывается, Россия создала и продолжает держать уровень созданного в Украине аннексией Крыма и дестабилизацией на Донбассе негатива на очень высоком уровне. Такое мнение высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, только война на Донбассе обходится бюджету страны больше нескольких миллионов долларов в день.

Он предполагает, что Россия в предвыборный и послевыборный периоды может создать в 3-х регионах хаос и ввести войска. То есть, фактически применяя в Донбассе блокаду, шантажируя многомиллионное население Республик отключением воды, они кричат "Держи вора!" и указывают пальцем на Россию.

- Вторжение может быть, но не таким, как мы себе представляем. Это не будет широкоформатное наступление по всему фронту. Это будет прорыв в одном-двух местах с очень быстрым продвижением в территориальную часть Украины, в том числе и на Киев. Киев не надо брать: окружите Киев, высадите несколько десантов, отключите воду, а водозаборы все известны, отключите электроэнергию, водоотвод, разрушьте систему продовольственной логистики. Не исключается, что могут взорвать дамбы. Это будет вторжение. Но языке российском это будет звучать так: мы хотим остановить кровопролитие. Они будут говорить, что у нас нет наступления, мы авиацию не используем, мы хотим их разделить, чтобы они друг с другом не воевали – что-то в таком роде, – утверждает Марчук.

ИСТОЧНИК KP.RU