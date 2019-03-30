2019-03-30T13:13:02+03:00
Политика

Украинские боевики оставили в ЛНР сотни домов без электричества

Поселок Золотое снова подвергся обстрелам со стороны Украины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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При обстреле была повреждена линия электропередач, нарушено электроснабжение 189 абонентов. Фото: ukranews.comПри обстреле была повреждена линия электропередач, нарушено электроснабжение 189 абонентов. Фото: ukranews.com
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В результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований около двухсот домов в Луганской Народной Республике, в частности в поселке Золотое-5 остались без электричества. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

Отмечается, что при обстреле была повреждена линия электропередач, нарушено электроснабжение 189 абонентов, уточнили в ведомстве. Кроме того, получил повреждения наземный газопровод, из-за этого два дома остались без газа.

Кроме того, вооруженные формирования Украины за минувшие сутки девять раз нарушили перемирие. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 127 единиц.

Он добавил, что под огонь украинских военных попали: поселок шахты Трудовская на западе Донецка, горловский поселок Зайцево, села Васильевка и Крутая Балка вблизи Ясиноватой, Докучаевск, а также село Ленинское на юге ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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