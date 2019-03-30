Украинская группировка "Восток" в Донбассе переведена в высшую степень боевой готовности

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-30T12:49:04+03:00

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Командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» вооруженных формирований Украины Юрий Содоль приказал усилить разведку и перейти в высшую степень боевой готовности в преддверии выборов. Об этом сегодня на брифинге в Донецке заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В период подготовки и проведения выборов командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Юрий Содоль отдал распоряжение командирам подчиненных соединений и частей усилить все виды разведки, а также содержать все резервы и дежурные средства в высшей степени боевой готовности, – сказал Безсонов.

Он добавил, что украинским военнослужащим запрещено общаться с представителями СМИ из-за опасения разглашения информации о проведении скрытой агитации в подразделениях за действующего президента.

- Сегодня, в «день тишины», хочу обратиться к гражданам Украины здраво осмыслить свое решение и завтра сделать правильный выбор, направленный на прекращение кровопролития на юго-востоке страны. От вашего голоса зависит будущее не только Донбасса, но и всей Украины, – подытожил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU