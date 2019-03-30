2019-03-30T11:37:52+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: за истекшие сутки на территорию Республики упало 127 боеприпасов со стороны Украины

Под огнем украинских боевиков снова Зайцево, Трудовские, Докучаевск
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз. Фото: dev.nrt24.ruЗа истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз. Фото: dev.nrt24.ru
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Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки девять раз нарушили перемирие. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 127 единиц.

Он добавил, что под огонь украинских военных попали: поселок шахты Трудовская на западе Донецка, горловский поселок Зайцево, села Васильевка и Крутая Балка вблизи Ясиноватой, Докучаевск, а также село Ленинское на юге ДНР.

При обстрелах применялись минометы калибра 82 мм и 120 мм, орудия БТР и БМП, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие.

Выпущенные противником боеприпасы калибром до 12,7 мм не учитываются при указании общего числа примененных боеприпасов в ежедневной сводке обстрелов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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