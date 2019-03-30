Обстрелы ДНР: за истекшие сутки на территорию Республики упало 127 боеприпасов со стороны Украины
Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки девять раз нарушили перемирие. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 127 единиц.
Он добавил, что под огонь украинских военных попали: поселок шахты Трудовская на западе Донецка, горловский поселок Зайцево, села Васильевка и Крутая Балка вблизи Ясиноватой, Докучаевск, а также село Ленинское на юге ДНР.
При обстрелах применялись минометы калибра 82 мм и 120 мм, орудия БТР и БМП, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие.
Выпущенные противником боеприпасы калибром до 12,7 мм не учитываются при указании общего числа примененных боеприпасов в ежедневной сводке обстрелов.
ИСТОЧНИК KP.RU