2019-03-30T10:52:47+03:00
Происшествия

После трагических родов, в которых умерла и сама роженица и ее ребенок, закрывается единственный роддом Авдеевки

Теперь будущим мамочкам предлагают ездить в Селидово за 40 км, в "освобожденной" Авдеевке почему-то желающих работать нет
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Причина закрытия роддома - единственный врач уходит в отпуск.Причина закрытия роддома - единственный врач уходит в отпуск.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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С 1 апреля в Авдеевке приостанавливается работа единственного роддома. Случилось это после двойной смерти, произошедшей здесь 22 марта, когда при родах умерла сама роженица и ее ребенок.

Работа акушерско-гинекологического отделения Авдеевской центральной городской больницы будет приостановлена уже в ближайший понедельник - 1 апреля, сообщает местный сайт.

Данную информацию подтвердила главврач АЦГБ Ирина Лагода.

По словам заведующей медучреждением, к данной мере прибегнут вынужденно. Деятельность всего отделения приостанавливается, потому что единственный врач-гинеколог Светлана Хомченко уходит в отпуск.

- По согласованию с областным управлением здравоохранения, областным акушером-гинекологом и главным врачом Селидовской горбольницы все женщины из Авдеевки будут получать медицинскую помощь по профилю “Акушерство и гинекология” в Селидовской ЦГБ, - рассказала Ирина Лагода.

Главврач также сообщила, что по вопросу нехватки квалифицированных кадров в горбольнице регулярно обращается с заявками в Министерство здравоохранения. И периодически на месяц в командировку из разных областей в Авдеевку приезжают акушеры-гинекологи.

- К сожалению, несмотря на все наши усилия, желающих постоянно работать акушером-гинекологом в прифронтовом городе пока не найдено, - резюмировала Лагода.

Также Ирина Лагода подчеркнула, что о результатах проведённого служебного расследования будет сообщено дополнительно.

- Мы не сообщаем никакой информации вовсе не от нежелания поделиться с общественностью какими-то данными. Я не могу разглашать никаких деталей, учитывая требования ст. 222 КПК Украины о прямом запрете разглашать любые сведения досудебного расследования без соответствующего письменного разрешения в том объеме, в котором признают возможным представители правоохранительных органов, - отметила главврач АЦГБ.

Как беременные женщины, которым приходится на последних сроках посещать больницу каждую неделю, будут добираться в Селидово, находящееся от Авдеевки за 42 км, местный сайт умалчивает.

- Раньше у нас под боком был Донецк, - сетует одна из будущих мамочек. - Все лучшие специалисты были там, всегда был выбор, где рожать, в какой клинике. Теперь что называется "здобулы". С таким обслуживанием вскоре будем рожать в поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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