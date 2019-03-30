Закулисье Донбасс Оперы на весенних каникулах распахнулось для донецкой детворы

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-30T10:07:43+03:00

Пять тысяч детей из Донецка и других городов Республики побывали в театре оперы и балета

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В дни весенних школьных каникул с 22 по 29 марта 2019 года Донбасс Опера радушно приняла около 5 000 юных зрителей на главной культурной площадке республики. Учащиеся школ и воспитанники школ-интернатов Донецка и других городов Донецкой Народной Республики смогли посетить театр оперы и балета и познакомиться с высоким искусством, посмотрев яркие и красочные спектакли в исполнении солистов и артистов оперной и балетной трупп в сопровождении симфонического оркестра театра.

Пять счастливых весенних дней провели школьники республики в стенах Донецкого театра оперы и балета. Все они смотрели разные спектакли – «Чиполлино» К. Хачатуряна, «Золушку» А. Спадавеккиа, «Царевну-лягушку» И. Якушенко, «Буратино» А. Рыбникова, но все получили одинаковые эмоции – восторг, радость и счастье. А не к этому ли мы стремимся?

Артисты театра максимально выкладывались – каждый демонстрировал свои талант и мастерство. Ведь перед ними – самый требовательный зритель и критик, который не потерпит фальши. Детвора же с восторгом следила за происходящим на сцене и громко аплодировала артистам.

Стоит отдельно отметить, что 22 марта удивительный «витаминный» балет «Чиполлино» просмотрели воспитанники донецких школ-интернатов № 1 и № 17, а также воспитанники амвросиевской школы-интерната № 4. Эти дети нуждаются в повышенном внимании, им нужна особая забота и любовь. Давайте немного отвлечемся от своих забот и будем вместе дарить им радость, делать их совсем нелегкие будни светлее, теплее и ярче. Только от нас, взрослых, зависит, смогут ли они стать счастливыми. Ведь чужих детей не бывает!

А 29 марта перед мюзиклом «Буратино» театр организовал уникальную экскурсию для учащихся первых и вторых классов из Зургэса. Дети смогли попасть в волшебное закулисье театра. Они побывали в реквизиторском цехе, где смогли своими руками потрогать театральный реквизит. Особый восторг у ребят вызвал костюмерный цех – они не только вблизи увидели костюмы артистов, но и примерили на себя некоторые из них. А напоследок – огромная и волшебная театральная сцена, где их уже ожидает сам Буратино. Эмоции детей через край. Вопросов масса. Буратино дал своим новым друзьям полезные советы и пожелал всего доброго.

Коллектив Донбасс Оперы всегда будет рад встрече с детьми, как радовался и встрече с их родителями, когда они были маленькими.

До встречи в Донбасс Опере!

ИСТОЧНИК KP.RU