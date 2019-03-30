В подконтрольном Украине селе Луганской области автобус провалился колесом в асфальт

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-30T08:23:12+03:00

В сельском бюджете средства для ремонта дорог закладываются ежегодно, но согласных на такую ​​сумму подрядчиков пока не нашлось. Фото: dnews.dn.ua

Зато на войну с Донбассом в нищей стране деньги почему-то находятся

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Автобус провалился колесом под асфальт возле села Гераськовка в Марковском районе (Луганская обл.).

- Пришлось вызвать спецавтомобиль райавтодора и извлекать авто. Состояние дорог по Марковскому району очень плохое. Но в направлении села Первомайское оно просто ужасное. И это мягко говоря..., – сказал владелец транспортного средства частный перевозчик Юрий Дись

В ГП «Марковский райавтодор» сообщили, что работники предприятия начинают подготовку к аварийному ремонту дороги в указанном направлении. Шлак для засыпки ям поступит из Северодонецка. Будет применена соответствующая для этого метода ремонта «технология».

При этом секретарь, временно исполняющей председателя Марковского поселкового совета Лилия Андриенко говорит, что на ближайшее время запланирован капитальный ремонт переулка Лермонтова, в районном центре.

По ее словам, уже изготовлен соответствующий рабочий проект на общую сумму 1 млн 125 тыс 430 грн.

Председатель Бондаревского сельсовета Марковского района Александр Тищенко констатировал, что все дороги в подчиненных селах требуют капитального ремонта. Общая длина превышает 30 км.

- Средства для ремонта уличных дорог в сельском бюджете отсутствуют, хотя дороги очень в нем нуждаются. Особо приближенные к местной реке, ведь время от времени она и разливается и все больше разрушает покрытие, – говорит он.

О необходимости ремонта дорог говорит и глава Леснополянського сельсовета Александра Паршина:

- Во всех селах дорогам необходимый ремонт. Пока его и в планах нет ...

Незначительная сумма на ремонт сельских улиц заложена в бюджете Краснопольского органа местного самоуправления.

По словам председателя сельсовета Инны Брюховецкой, в текущем году на указанные цели предусмотрено 317 тыс 487 грн.

- На балансе сельского совета находится 5,6 км уличных дорог. Только в Высочиновке балансодержателем является СООО «Фрунзе», а наш представительный орган на учете имеет часть улицы Школьной. Некоторые дороги находятся в более или менее пригодном состоянии, остальные – в критическом. Надеюсь, в 2019-м удастся их отремонтировать, – подчеркивает она.

ИСТОЧНИК KP.RU