2019-03-30T08:01:06+03:00
Политика

В ДНР изготовлены малые копии "Ордена Иуды" для украинских политиков

Они предназначены Парубию, Турчинову, Авакову и прочим пособникам Порошенко
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ордена изготовили по подобию большой награды для Порошенко. Фото: ДАНОрдена изготовили по подобию большой награды для Порошенко. Фото: ДАН
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Малые копии «Ордена Иуды» для семи украинских политиков, включая президента Украины Петра Порошенко, были представлены в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного движения «Донецкая Республика».

- В пятницу, 29 марта, в столице Донецкой Народной Республики представили малые копии «Ордена Иуды» для украинских политиков – Порошенко и его пособников, – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, среди пособников – известные фамилии: Турчинов, Парубий, Полторак, Муженко, Грицак и Аваков. Всего семь орденов. Их изготовили по подобию большой награды для Порошенко, которая уже побывала на всех контрольно-пропускных пунктах ДНР.

Всенародная акция «Орден Иуды» с изготовлением «награды» для президента Украины Петра Порошенко началась в ДНР 12 февраля 2019 года. Сбор осколков от снарядов, выпущенных военнослужащими ВСУ по населенным пунктам Республики, состоялся на фоне президентской избирательной кампании на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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