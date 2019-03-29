Киев ввел для жителей Донбасса бессрочные пропуска

СЕГОДНЯ 19:58 2019-03-29T19:58:06+03:00

Для пересечения линии разграничения не нужно будет продлевать спецразрешения, оформленные после 28 марта

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Спецразрешения для пересечения линии разграничения на Донбассе станут бессрочными. Об этом говорится на сайте СБУ. Отмечается, что у заявлений, которые будут поданы с 28 марта этого года, не будет ограничения срока действия. А те заявления, которые переподаются (на продление) с 28 марта этого года, тоже будут бессрочными.

- Заявления, которые уже поданы и обработаны до 28.03.2019, имеют срок действия 1 год, после окончания срока действия их можно будет вновь переподать со сроком действия без ограничения срока действия, - говорится в сообщении.

Для продления срока действия ранее предоставленного разрешения необходимо осуществить следующие шаги:

- авторизироваться на ресурсе под своим логином и паролем;

- в разделе «История поданных заявлений» найти соответствующее заявление и нажать «переподать» и, руководствуясь подсказками, вновь подать заявление, скорректировав (при необходимости) личные данные.

Переподать заявление может только лицо, которое его зарегистрировало.

Кнопка на сайте «переподать» активируется за 2 месяца до окончания срока действия разрешения.

Заявления, которые не были переподаны до истечения установленного срока действия разрешения, будут удалены.

Пользователей просят быть внимательными при внесении личных данных. Заявления, которые еще не прошли проверку, могут быть отредактированы только лицом, которое их вводило.

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Впрочем, жителям Донбасса пока не надо радоваться по поводу послаблений режима пересечения границы Л/ДНР и Украины. В апреле 2017 года штаб АТЦ СБУ уже принимал аналогичное решение. О нем трубили украинские СМИ. Но потом документ «тихо» отменили. В итоге пострадали десятки тысяч дончан и луганчан, вовремя не продлившие пропуск.

ИСТОЧНИК KP.RU