2019-03-29T19:16:57+03:00
Общество

«Педагог года 2019» в Луганске: Лучшим стал учитель истории Михаил Дьяконов

Он представит город на республиканском конкурсе [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Михаил Дьяконов (четвертый слева направо) стал лучшим учителем Луганска. Фото: МИА "Исток"Михаил Дьяконов (четвертый слева направо) стал лучшим учителем Луганска. Фото: МИА "Исток"
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Лучшим учителем года в Луганске стал преподаватель истории школы-гимназии №60 Михаил Дьяконов. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Всего в конкурсе участвовали 17 учителей разных направлений образования. Все они защищали проекты, участвовали в педсоветах, сценах на заданную тему, проводили открытые уроки и мастер-классы, которые оценивала комиссия.

Абсолютным чемпионом стал учитель истории луганской школы-гимназии №60 Михаил Дьяконов, который представит город в завершающем этапе конкурса.

- Первое десятилетие моей педагогической деятельности привело к победе. Этот конкурс показал значимость работы, которую я проводил все эти годы, - сказал Михаил Дьяконов.

Лучшим учителем Луганска стал преподаватель истории Михаил Дьяконов.

Кроме это, победителем в номинации «Воспитатель года» стала Евгения Париева, которая работает в детском саде №15, а титул «Педагогический дебют» достался учителю математики школы №57 Екатерина Пастевая.

Награды номинантам вручал глава городской администрации Манолис Пилавов.

- Это большой кропотливый труд. Вы видели, как дети поздравляли своих учителей и воспитателей. Что может быть лучше и важнее для педагога, - отметил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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