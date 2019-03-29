«Педагог года 2019» в Луганске: Лучшим стал учитель истории Михаил Дьяконов

СЕГОДНЯ 19:12 2019-03-29T19:16:57+03:00

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Лучшим учителем года в Луганске стал преподаватель истории школы-гимназии №60 Михаил Дьяконов. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Всего в конкурсе участвовали 17 учителей разных направлений образования. Все они защищали проекты, участвовали в педсоветах, сценах на заданную тему, проводили открытые уроки и мастер-классы, которые оценивала комиссия.

Абсолютным чемпионом стал учитель истории луганской школы-гимназии №60 Михаил Дьяконов, который представит город в завершающем этапе конкурса.

- Первое десятилетие моей педагогической деятельности привело к победе. Этот конкурс показал значимость работы, которую я проводил все эти годы, - сказал Михаил Дьяконов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/700154" frameborder="0"></iframe> Лучшим учителем Луганска стал преподаватель истории Михаил Дьяконов.

Кроме это, победителем в номинации «Воспитатель года» стала Евгения Париева, которая работает в детском саде №15, а титул «Педагогический дебют» достался учителю математики школы №57 Екатерина Пастевая.

Награды номинантам вручал глава городской администрации Манолис Пилавов.

- Это большой кропотливый труд. Вы видели, как дети поздравляли своих учителей и воспитателей. Что может быть лучше и важнее для педагога, - отметил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU