«Педагог года 2019» в Луганске: Лучшим стал учитель истории Михаил Дьяконов
Лучшим учителем года в Луганске стал преподаватель истории школы-гимназии №60 Михаил Дьяконов. Об этом сообщили в столичной мэрии.
Всего в конкурсе участвовали 17 учителей разных направлений образования. Все они защищали проекты, участвовали в педсоветах, сценах на заданную тему, проводили открытые уроки и мастер-классы, которые оценивала комиссия.
Абсолютным чемпионом стал учитель истории луганской школы-гимназии №60 Михаил Дьяконов, который представит город в завершающем этапе конкурса.
- Первое десятилетие моей педагогической деятельности привело к победе. Этот конкурс показал значимость работы, которую я проводил все эти годы, - сказал Михаил Дьяконов.
Лучшим учителем Луганска стал преподаватель истории Михаил Дьяконов.
Кроме это, победителем в номинации «Воспитатель года» стала Евгения Париева, которая работает в детском саде №15, а титул «Педагогический дебют» достался учителю математики школы №57 Екатерина Пастевая.
Награды номинантам вручал глава городской администрации Манолис Пилавов.
- Это большой кропотливый труд. Вы видели, как дети поздравляли своих учителей и воспитателей. Что может быть лучше и важнее для педагога, - отметил градоначальник.
ИСТОЧНИК KP.RU