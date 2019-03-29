Парламентарии ДНР приняли закон об Общественной палате

СЕГОДНЯ 18:20 2019-03-29T18:20:19+03:00

Теперь его отправили на подпись Главе Республики Денису Пушилину, а в силу он вступит после публикации на официальном сайте Народного Совета

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Сегодня депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики приняли закон об Общественной палате ДНР. Она будет иметь ряд полномочий, которые позволят оперативно реализовывать реформы в Республике путем диалога власти и населения.

— В состав Общественной палаты войдут граждане ДНР, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные на территории Республики и проживающие на ней не менее четырех последних лет, имеющие заслуги перед государством и пользующиеся признанием и уважением его населения, — сказал председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш, который и представил парламентариям документ.

Этот закон, по мнению депутатов Народного Совета, позволит усовершенствовать механизмы защиты прав и свобод граждан, а также демократического развития гражданского общества.

Документ был принят в двух чтениях и теперь направлен на подпись Главе ДНР Денису Пушилину. В силу Закон вступит только после публикации на официальном сайте Народного Совета.

Напомним, что о формировании в ДНР Общественной палаты объявил 20 февраля Денис Пушилин.

ИСТОЧНИК KP.RU