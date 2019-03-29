2019-03-29T17:28:02+03:00
Политика

Виталий Кижаев: Украина пока не будет отключать «Компанию «Вода Донбасса»» от электричества

Такое решение было принято Кабинетом министров Украины после рассмотрения всех возможных рисков отключения
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: mariupolnews.com.uaФОТО: mariupolnews.com.ua
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Ситуация вокруг отключения насосных и фильтровальных станций коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»» от электроэнергии, наконец, разрешилась. В Украине приняли решения пока не лишать водоканалы Донбасса от электричества, чтобы избежать куда больших затрат, чем долг КП перед энергетиками.

— Кабинет министров Украины принял решение продлить действие бессрочных договоров госпредприятия «Укринтерэнерго» с водоканалами, пока последние не найдут другого поставщика электроэнергии либо не перейдут в статус защищенного потребителя, — рассказали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Таким образом Украина пытается избежать неприятных последствий, которые могут последовать после остановки насосных и фильтровальных станций Донбасса. По словам Первого заместителя Министра строительства и ЖКХ ДНР Виталия Кижаева, остановка Северский Донец – Донбасс могла привести е его разрушению и последующему дорогостоящему ремонту, не говоря уже о том, что пострадали бы многие люди.

— Если бы были обесточены насосные станции первого, второго, третьего подъемов – в первую очередь пострадали бы жители Донецкой области на подконтрольной Украине территории из городов, которые непосредственно берут воду из канала, — сказал Виталий Кижаев.

Напомним, что 20 марта «Компания «Вода Донбасса»» предупредила, что с апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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