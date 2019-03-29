На КПВВ «Станица Луганская» умер пенсионер

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-29T16:32:03+03:00

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ

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Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили в своем отчете о смерти пнсионера на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская».

- Возле моста на пункте пропуска у Станицы Луганской умер пожилой мужчина, - говорится в сообщении. - В ста метрах от пункта пропуска ЛНР у Станицы Луганской наблюдатели увидели, что на земле лежало прикрытое тело мужчины. Военнослужащий Республики рассказал, что утром 27 марта скончался мужчина в возрасте около 60 лет, после того как он прошёл через погранпост республики в направлении украинской стороны.

Умершего перевезли на фургоне в Луганск для дальнейшей экспертизы.

Напомним, утром 18 марта 86-летняя женщина из Луганска скончалась в медпункте после того, как ранее она потеряла сознание в очереди на выходе из подконтрольных Украине районов, - рассказала медик.

В момент происшествия, на украинской стороне, в очереди находилось около 550 граждан, которые пытались пройти в ЛНР.

- На стороне республики также было очередь, примерно 450 человек ожидали, чтобы пройти на подконтрольную Украине территорию, - сообщили наблюдатели.

ИСТОЧНИК KP.RU