На КПВВ «Станица Луганская» умер пенсионер
Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили в своем отчете о смерти пнсионера на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская».
- Возле моста на пункте пропуска у Станицы Луганской умер пожилой мужчина, - говорится в сообщении. - В ста метрах от пункта пропуска ЛНР у Станицы Луганской наблюдатели увидели, что на земле лежало прикрытое тело мужчины. Военнослужащий Республики рассказал, что утром 27 марта скончался мужчина в возрасте около 60 лет, после того как он прошёл через погранпост республики в направлении украинской стороны.
Умершего перевезли на фургоне в Луганск для дальнейшей экспертизы.
Напомним, утром 18 марта 86-летняя женщина из Луганска скончалась в медпункте после того, как ранее она потеряла сознание в очереди на выходе из подконтрольных Украине районов, - рассказала медик.
В момент происшествия, на украинской стороне, в очереди находилось около 550 граждан, которые пытались пройти в ЛНР.
- На стороне республики также было очередь, примерно 450 человек ожидали, чтобы пройти на подконтрольную Украине территорию, - сообщили наблюдатели.
ИСТОЧНИК KP.RU