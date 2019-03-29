ВСУ обстреляли юг ДНР из 82 миллиметровых минометов

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-29T15:11:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что Вооруженные формирования Украины обстреляли юг ДНР.

- В 12:10 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенного пункта Ленинское: выпущено 24 мины калибром 82 миллиметра, - сказано в сообщении.

По данным СЦКК, огонь велся из района села Водяное, контролируемого украинскими войсками.

Напомним, что Донецк в очередной раз попал под миномётный огонь вооружённых формирований Украины. В этот раз мины украинских силовиков упали на посёлок шахты «Трудовская» на западе столицы ДНР. Повреждений избежать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU