ВСУ обстреляли юг ДНР из 82 миллиметровых минометов
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что Вооруженные формирования Украины обстреляли юг ДНР.
- В 12:10 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенного пункта Ленинское: выпущено 24 мины калибром 82 миллиметра, - сказано в сообщении.
По данным СЦКК, огонь велся из района села Водяное, контролируемого украинскими войсками.
Напомним, что Донецк в очередной раз попал под миномётный огонь вооружённых формирований Украины. В этот раз мины украинских силовиков упали на посёлок шахты «Трудовская» на западе столицы ДНР. Повреждений избежать не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU