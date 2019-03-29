2019-03-29T15:11:50+03:00
Политика

ВСУ обстреляли юг ДНР из 82 миллиметровых минометов

По поселку Ленинское украинская армия выпустила 24 боеприпаса
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что Вооруженные формирования Украины обстреляли юг ДНР.

- В 12:10 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенного пункта Ленинское: выпущено 24 мины калибром 82 миллиметра, - сказано в сообщении.

По данным СЦКК, огонь велся из района села Водяное, контролируемого украинскими войсками.

Напомним, что Донецк в очередной раз попал под миномётный огонь вооружённых формирований Украины. В этот раз мины украинских силовиков упали на посёлок шахты «Трудовская» на западе столицы ДНР. Повреждений избежать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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