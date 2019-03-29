Глава ДНР Денис Пушилин наградил Георгиевскими крестами бойцов 1-го Гвардейского батальона специального назначения

СЕГОДНЯ 14:21 2019-03-29T14:21:06+03:00

13 военнослужащих были отмечены высшими воинскими наградами Республики за проявленные в боевых действиях по защите ДНР мужество и героизм

Изменить размер текста: A A

Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил высшие воинские награды бойцам 1-го Гвардейского батальона специального назначения. Тринадцать военнослужащих были отмечены Георгиевскими крестами IV степени.

— Мы понимаем, насколько важная миссия возложена на бойцов этого батальона, и они достойно с ней справляются с присущей смелостью и самоотверженностью. Спасибо за службу! — обратился к военнослужащим Денис Пушилин.

Бойцы батальона были награждены за проявленные в боевых действиях по защите Республики личное мужество и героизм.

Напомним, что знак отличия «Георгиевский Крест» I, II, III и IV степеней получил статус государственной награды в сентябре 2017 года. Среди отмеченных этой наградой трагически погибший Первый Глава ДНР Александр Захарченко, а также погибшие Герои Республики Арсен Павлов, Михаил Толстых и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU