Глава ДНР Денис Пушилин наградил Георгиевскими крестами бойцов 1-го Гвардейского батальона специального назначения
Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил высшие воинские награды бойцам 1-го Гвардейского батальона специального назначения. Тринадцать военнослужащих были отмечены Георгиевскими крестами IV степени.
— Мы понимаем, насколько важная миссия возложена на бойцов этого батальона, и они достойно с ней справляются с присущей смелостью и самоотверженностью. Спасибо за службу! — обратился к военнослужащим Денис Пушилин.
Бойцы батальона были награждены за проявленные в боевых действиях по защите Республики личное мужество и героизм.
Напомним, что знак отличия «Георгиевский Крест» I, II, III и IV степеней получил статус государственной награды в сентябре 2017 года. Среди отмеченных этой наградой трагически погибший Первый Глава ДНР Александр Захарченко, а также погибшие Герои Республики Арсен Павлов, Михаил Толстых и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU