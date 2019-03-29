Депутат Народного Совета ДНР погорел на взятке

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-29T13:23:13+03:00

На протяжении семи месяцев он получал по 20 тысяч рублей за принятие нужных законов

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В Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики сообщили о задержании депутата Народного Совета по подозрению в коррупции.

- Генеральной прокуратурой ДНР расследуется уголовное дело в отношении депутата Народного Совета, который в период времени с сентября 2018 года по март 2019 года, используя свое должностное положение, ежемесячно получал взятки в размере 20 000 российских рублей от руководителей ряда предприятий Республики за принятие в интересах последних законов и содействие в получении дополнительных благ и льгот при осуществлении последними предпринимательской деятельности, - говорится в сообщении.

Действия депутата попадают под часть четвертуют 343 статьи Уголовного кодекса Республики – «получение взятки». Санкции статьи предусматривают штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается. Личность фигуранта не разглашается в интересах следствия, - заявили в Генеральной прокуратуре ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU