С понедельника КПВВ «Станица Луганская» будет работать с 7 утра

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-29T12:31:54+03:00

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Украина в очередной раз переводит часы, поэтому теперь контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Станица Луганская» будет начинать работу на час раньше. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики.

— Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщает, что для удобства граждан изменен график работы временного пункта перехода в связи с переводом времени на Украине, — рассказали в МГБ Республики.

С 1 апреля контрольно-пропускной пункт будет начинать работу с 7 утра до 18.30 вечера по местному времени.

Отметим, что на данный момент «Станица Луганская» является единственным работающим пунктом пропуска между Луганской Народной Республикой и Украиной. Пешеходный переход по мосту через реку Северский Донец, который был частично подорван киевскими силовиками два года назад, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно.

Напомним, что сейчас пункт пропуска работает с 08.00 до 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU