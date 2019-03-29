2019-03-29T11:54:10+03:00
Политика

Украина боится открывать избирательный участок в районе КПП «Золотое»

В Минске Киев заявил об опасности открытия избирательного участка в посёлке Катериновка, которая находится в двух с половиной километрах, от КПВВ «Золотое»
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ЛИЦФОТО: ЛИЦ
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Во время встречи Контактной группы в Минске, в среду, 27 марта, представители Украины заявили, что невозможно открыть избирательный участок в посёлке Катериновка, потому что это слишком опасно для мирных граждан. Представители ЛНР удивились такой позиции официального Киева.

— То есть, два с половиной километра от опасной точки они реально оценивают, как опасность для людей, которые живут в Катериновке. Перейти через улицу и зайти проголосовать – это для них опасно, а пересекать эту заминированную территорию Украина считает безопасно, — заявил Министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель Республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Отметим, что посёлок Катериновка находится всего в двух с половиной километрах от автодороги Первомайск-Золотое, где Киев планировал открыть 24 марта контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Золотое», называя его безопасным.

Напомним, что Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Республика не позволит открыть опасный для перехода участок дорог (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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