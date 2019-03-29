Почему жители подконтрольных Киеву территорий едут на лечение в Донбасс

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-29T11:27:16+03:00

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В рамках Гуманитарной программы жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса могут обращаться в здравоохранительные учреждения за бесплатной медицинской помощью. Количество таких обращений неуклонно растет. Об этом ЛИЦ рассказал заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) по медицинской работе Адель Касенкин.

- Лишь за последний месяц, с 25 февраля по 25 марта текущего года, больницей оказана помощь 350 взрослым, - говорит Касенкин. - Из них 133 человека получили помощь в стационаре, а 217 – амбулаторно. 62 человека прооперированы. Также за этот месяц 1027 человек получили консультационную помощь в поликлинике.

Замглавврача предполагает, что количество обращений будет и дальше расти. По его словам, люди прекрасно понимают, что сегодня в Республике можно получить высококвалифицированную медицинскую помощь, причем бесплатно.

- Все-таки в Луганске сосредотачивалась медицина, что была на уровень выше, чем в районах, - говорит он. - И республиканская, бывшая областная, больница как была, так и остается незаменимой.

ИСТОЧНИК KP.RU