2019-03-29T11:27:16+03:00
Политика

Почему жители подконтрольных Киеву территорий едут на лечение в Донбасс

За месяц в ЛНР обратились 350 взрослых пациентов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: МИА "Исток"Фото: МИА "Исток"
Изменить размер текста:

В рамках Гуманитарной программы жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса могут обращаться в здравоохранительные учреждения за бесплатной медицинской помощью. Количество таких обращений неуклонно растет. Об этом ЛИЦ рассказал заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) по медицинской работе Адель Касенкин.

- Лишь за последний месяц, с 25 февраля по 25 марта текущего года, больницей оказана помощь 350 взрослым, - говорит Касенкин. - Из них 133 человека получили помощь в стационаре, а 217 – амбулаторно. 62 человека прооперированы. Также за этот месяц 1027 человек получили консультационную помощь в поликлинике.

Замглавврача предполагает, что количество обращений будет и дальше расти. По его словам, люди прекрасно понимают, что сегодня в Республике можно получить высококвалифицированную медицинскую помощь, причем бесплатно.

- Все-таки в Луганске сосредотачивалась медицина, что была на уровень выше, чем в районах, - говорит он. - И республиканская, бывшая областная, больница как была, так и остается незаменимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Концерт российских звёзд в Донецке 31 марта перенесен на неопределенный срок
С понедельника КПВВ «Станица Луганская» будет работать с 7 утра
Украина боится открывать избирательный участок в районе КПП «Золотое»
Юлия Чичерина на концерте для защитников ЛНР: Возвращайтесь живые и здоровые, не раненые и защищайте нас как следует
Срочное сообщение СЦКК ДНР: обстрелом ВСУ на западе Донецка повреждено 5 домов
ВСУ снизили интенсивность обстрелов ДНР. За сутки зафиксировано 8 обстрелов
За сутки ВСУ из миномётов и гранатомётов обстреляли четыре посёлка в ЛНР
Дончанин побил мировой рекорд по плаванью
Геращенко: Жители Донбасса обязаны будут выплатить репарации семьям ветеранов АТО
Бойцы ЛНР сбили беспилотник ВСУ, запущенный с участка разведения Первомайск-Золотое
Сборная ДНР по каратэ в Подмосковье завоевала 10 золотых медалей
Новая выставка, награждения и "капустник": как Донецкая муздрама отметила Международный день театра
ВСУ нанесли артудар по югу Республики
Глава ДНР поручил благоустроить поселок Седово к началу курортного сезона
Луганский цирк подготовил праздничную программу
СЦКК: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 70 снарядов и мин
В Донецке на бульваре Пушкина коммунальщики высаживают кустарники и восстанавливают детскую площадку
Обстрелы ЛНР: ВСУ восемь раз за сутки нарушили «перемирие»
Никонорова: Контактная группа делает все, чтобы пасхальное перемирие стало таковым
В донецкой муздраме открылась выставка «Театр нашего прошлого»