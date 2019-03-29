2019-03-29T11:05:35+03:00
Политика

Юлия Чичерина на концерте для защитников ЛНР: Возвращайтесь живые и здоровые, не раненые и защищайте нас как следует

Выступление артистки прошло в одной из частей Народной милиции
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Луганский информационный центрФото: Луганский информационный центр
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Российская рок-исполнительница Юлия Чичерина вновь приехала в Донбасс. Она регулярно посещает бойцов Народных милиций Луганской и Донецкой республик.

В этот раз артистка посетила военнослужащих, которые стоят на обороне Светлодарской дуги. Выступление прошло в одной из частей НМ ЛНР. На концерт пришли и местные жители, сообщает ЛИЦ.

- Я несу праздник и радуюсь, а когда радуюсь, то и все радуются, это такой закон природы, поэтому стараюсь испытывать только положительные чувства, хотя, конечно, горестных тоже хватает, но я оптимист, - сказала Юлия. - Возвращайтесь живые и здоровые, не раненые и защищайте нас как следует.

Военнослужащие поблагодарили Чичерину за то, что она не забывает о них, и сказали, что ее песни очень близки и понятны.

- Тематика песен Юлии Чичериной будет актуальна всегда, потому что она - о нашей земле, о Донбассе, о ее защитниках, о том, что они хотят свободы, чистого неба над головой и нормальной жизни для своих детей, - поделился один из военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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