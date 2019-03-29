2019-03-29T10:22:53+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК ДНР: обстрелом ВСУ на западе Донецка повреждено 5 домов

Обстрел вёлся с 6.40 с применением миномётов калибром 120 миллиметров
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта novorosinform.orgФОТО: архив сайта novorosinform.org
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Донецк в очередной раз попал под миномётный огонь вооружённых формирований Украины. В этот раз мины украинских силовиков упали на посёлок шахты «Трудовская» на западе столицы ДНР. Повреждений избежать не удалось.

— Сегодня утром, с 6.40 до 7.55, был зафиксирован обстрел со стороны населённого пункта Марьинка по посёлку шахты «Трудовская» с применением миномётов калибром 120 миллиметров. По западу Донецка было выпущено 28 мин. В результате обстрела зафиксировано пять жилых домов, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В домах №36, 38, 40, 50 и 103 по улице Зелёный Гай были повреждены стёкла и крыши.

На данный момент нет информации о пострадавших в результате вооружённой агрессии украинской армии. Более подробная информация об обстреле уточняется.

Напомним, что за минувшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ДНР. В результате обстрела посёлок Васильевка остался полностью обесточен (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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