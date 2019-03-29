ВСУ снизили интенсивность обстрелов ДНР. За сутки зафиксировано 8 обстрелов

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-29T09:46:46+03:00

Мины и гранаты украинской армии упали на Донецком и Мариупольском направлениях

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Украинские силовики постепенно снижают интенсивность и количество обстрелов территории ДНР. За прошедшие сутки было зафиксировано восемь нарушений «весеннего» перемирия со стороны вооружённых формирований Украины. Обстрелы велись на Мариупольском и Донецком направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Ясиноватая, Васильевка, Спартак, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Докучаевск и Ленинское, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В результате вечернего обстрела Васильевки была перебита линия электропередач, в результате чего посёлок остался без электричества.

Жертв среди мирного населения Республики на данный момент не зафиксировано.

Известно, что украинские силовики выпустили по территории ДНР 75 боеприпасов, среди которых мины калибром 120 и 82 миллиметра, гранаты РПГ/СПГ и АГС, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое вооружение.

ИСТОЧНИК KP.RU