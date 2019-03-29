За сутки ВСУ из миномётов и гранатомётов обстреляли четыре посёлка в ЛНР
Вооружённые формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донбасса. За минувшие сутки было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны украинской армии.
— За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Сокольниуи, Желобок, Логвиново и Лозовое, — рассказали в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
По предварительным подсчётам по ЛНР выпустили 99 единиц боеприпасов, среди которых мины калибром 120 и 82 миллиметра, осколочные гранаты БМП-1, СПГ-9, а также гранаты АГС-17. Кроме того, для обстрелов Республики использовались крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
По имеющейся на данный момент информации никто из мирного населения Республики не пострадал. Также пока не сообщалось о разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии.
ИСТОЧНИК KP.RU