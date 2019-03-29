2019-03-29T09:13:42+03:00
Политика

За сутки ВСУ из миномётов и гранатомётов обстреляли четыре посёлка в ЛНР

Всего было зафиксировано шесть обстрелов со стороны украинской армии
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта old.novorosinform.orgФОТО: архив сайта old.novorosinform.org
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Вооружённые формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донбасса. За минувшие сутки было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны украинской армии.

— За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Сокольниуи, Желобок, Логвиново и Лозовое, — рассказали в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По предварительным подсчётам по ЛНР выпустили 99 единиц боеприпасов, среди которых мины калибром 120 и 82 миллиметра, осколочные гранаты БМП-1, СПГ-9, а также гранаты АГС-17. Кроме того, для обстрелов Республики использовались крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

По имеющейся на данный момент информации никто из мирного населения Республики не пострадал. Также пока не сообщалось о разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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