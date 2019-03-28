Сборная ДНР по каратэ в Подмосковье завоевала 10 золотых медалей
Сборная ДНР по каратэ приняла участие в IX Всероссийских играх каратэ, которые проходили 23-24 марта в городе Долгопрудный Московской области. Об этом сообщает Министерство молодежи, спорта и туризма Республики.
В турнире приняли участие более 800 спортсменов из Российской Федерации, Абхазии, Алжира, Казахстана, Польши, Туниса и Донецкой Народной Республики.
Состав сборной команды Республики на турнире был представлен спортсменами Федерации спортивного и традиционного каратэ.
По итогу соревнований сборная ДНР по каратэ завоевала 10 золотых медалей, 2 серебряных и 5 бронзовых в различных дисциплинах.
Для спортсменов Федерации спортивного и традиционного каратэ ДНР этот турнир является отборочным для формирования команды на Чемпионат Мира по каратэ KWF в ноябре 2019 года в столице Японии.
Накануне IX Всероссийских игр каратэ состоялась встреча руководителей организаций каратэ Абхазии, Алжира, ДНР, Казахстана, Польши, России и Туниса. По предложению президента ФСТК ДНР Юрия Мартынова единогласно было принято решение в четные годы проводить совместные международные соревнования. Ожидается, что следующий турнир такого масштаба пройдет в Донецке.
ИСТОЧНИК KP.RU