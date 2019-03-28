Новая выставка, награждения и "капустник": как Донецкая муздрама отметила Международный день театра

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-28T16:10:21+03:00

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27 марта по случаю профессионального праздника в музее МДТ имени М.М. Бровуна открылась выставка «Театр нашего прошлого»: в экспозицию вошли программки и билеты 60-90-х гг. к репертуарным спектаклям легендарных театров бывшего СССР, включая и Донецкую муздраму, тематическая литература, эксклюзивные костюмы из комедии «Не все коту масленица» А. Островского, декорации репертуарных спектаклей и макеты популярных постановок, фотографии разных лет, на которых запечатлен любимый муздрамтеатр, сообщает пресс-служба драмтеатра.

- Международный день театра проходит под девизом «Театр объединяет народы». Театр служит созиданию мира. Этот праздник я считаю не только праздником всех работников театра, но и, безусловно, всех наших зрителей. Потому что без них театр невозможен. Именно зрители вдохновляют нас на новые творческие успехи. Именно благодаря их любви театр может превзойти самого себя, - сказала на открытии выставки генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Общаясь с журналистами, Н.М. Волкова проанонсировала две предстоящие премьеры, которые состоятся в следующем месяце: так, 9 апреля на Новой сцене зрителей ждет историческая драма «Лев зимой» Анны Цыбань по одноименной пьесе Джеймса Голдмена. 19 апреля – юмороМистический комикс «Граф Калиостро» Василия Маслия по мотивам сценария Григория Горина.

Говоря о гастрольной деятельности, Волкова сообщила о том, что Донецкая муздрама уже получила предложения принять участие в нескольких международных театральных фестивалях, которые состоятся весной и летом этого года в России. По словам Натальи Марковны, в апреле текущего года она выступит в качестве участника и спикера на Третьем Съезде Ассоциации деятелей русских театров зарубежья в Санкт-Петербурге. Тема выступления – «Русская классика». Кроме того, с 17 по 23 апреля в Екатеринбурге при поддержке СТД РФ пройдет VII Семинар театральной молодежи, в котором примут участие артисты нашего театра.

Затем на Большой сцене состоялось награждение сотрудников Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна. Очень приятно, что немногим ранее, в День работников культуры, актриса Анна Якубовская получила высокое звание – «заслуженный артист ДНР», народный артист ДНР Владимир Швец – Благодарность Главы ДНР, главный художник муздрамы, заслуженный работник культуры ДНР Руслан Фадиенко – Нагрудный знак «За вклад в развитие культуры ДНР».

С профессиональным праздником столичный театр поздравил Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка. Он отметил высокий уровень работы МДТ имени Бровуна и вручил Благодарности Народного Совета коллективу театра, заведующему труппой Денису Глазунову и актерам: Алисе Суворовой и Виталию Юсупову. Поощрили грамотами и благодарностями сотрудников драмтеатра Правительство Республики, Министерство культуры ДНР, Администрации городов Донецка и Горловки, Администрация Ворошиловского района, Верховный суд ДНР, Профсоюз работников культуры, СТД ДНР и МДТ имени М.М. Бровуна. Были зачитаны приветственные адреса от коллег из Российской Федерации и различных ведомств Республики. Приятным сюрпризом стали многочисленные подарки, в том числе, торты от ведущих кондитерских предприятий Республики.

- Дорогие коллеги! Мы уже не мыслим жизни друг без друга. Большую часть своего времени мы проводим вместе. Приходим каждый день на работу, забываем о выходных, своих личных делах и проблемах, - сказала Наталья Волкова, обращаясь к коллективу. - Мы много работаем, интерес к театру огромен: об этом говорят неизменные аншлаги, полные залы, постоянные публикации в СМИ, еженедельные теле и радио эфиры с нашими артистами. Мы живем театром и это наша судьба! Мы нашли идеальный баланс между проверенной временем классикой и современной драматургией, потому, не следуя переменчивой моде, умеем предугадать, что нужно нашему зрителю и ведем его за собой. Сегодня, не боясь новшеств, мы можем позволить себе всевозможные творческие эксперименты. И самое главное – мы никогда не устанем удивлять: ведь у нас в запасе много нереализованных идей. Очень редко мы можем устроить себе праздники, потому что привыкли дарить радость другим. Но в этот день нам позволено все! Однако, не забывайте, что отмечать самый важный в году праздник мы будем в кругу семьи, нашей театральной семьи. От всей души поздравляю вас Международным днем театра!

По окончании церемонии награждения прошел ставший уже традиционным театральный «капустник».

ИСТОЧНИК KP.RU