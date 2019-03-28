2019-03-28T09:08:04+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ восемь раз за сутки нарушили «перемирие»

По огнем ВСУ оказались Желобок, Лозовое, Смелое, Калиново-Борщеватое и Глубокий
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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По огнем ВСУ оказались Желобок, Лозовое, Смелое, Калиново-Борщеватое и Глубокий. Фото: youtube.com/УкраинаПо огнем ВСУ оказались Желобок, Лозовое, Смелое, Калиново-Борщеватое и Глубокий. Фото: youtube.com/Украина
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ВСУ восемь раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР.

- Обстрелам подверглись районы сел Желобок, Лозовое, Смелое, Калиново-Борщеватое и поселка Глубокий, - сказали в НМ ЛНР. - Огонь велся из 152-миллиметровых арторудий, 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что вчера украинские силовики семь раз за сутки нарушили «режим тишины». Под обстрелами оказались районы Алмазной, Золотого-5, поселков Фрунзе и Донецкий, сел Желобок и Калиново-Борщеватое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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