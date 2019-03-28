Никонорова: Контактная группа делает все, чтобы пасхальное перемирие стало таковым

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-28T07:57:38+03:00

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Представители ДНР и ЛНР в подгруппе по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе разработали проект дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня. Об этом сообщила полномочный представитель Донецкой Народной Республики в Минске, глава МИД Наталья Никонорова.

- На сегодня Республики подготовили обобщенный проект дополнительных мер на основании предложенных ранее ОБСЕ, без которых, как показала практика, введение перемирий не приносит ожидаемых результатов, - сказала Наталья Юрьевна.

Также она добавила, что республики Донбасса разработали единый порядок согласования дополнительных гарантий безопасности на ремонтные работы на объектах инфраструктуры у линии соприкосновения.

По данным МИД Республики, подгруппа по безопасности активизировала проработку соответствующих проектов, чтобы к переподтверждению обязательств сторон перед Пасхальными праздниками согласовать дополнительные меры. Следующая встреча Контактной группы в Минске запланирована на 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU