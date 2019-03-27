2019-03-27T20:43:00+03:00
Политика

В донецкой муздраме открылась выставка «Театр нашего прошлого»

Так коллектив донецкого музыкально-драматического театра отметил свой профессиональный праздник
Никита МАКАРЕНКОВ
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В донецкой муздраме открылась выставка «Театр нашего прошлого»В донецкой муздраме открылась выставка «Театр нашего прошлого»Фото: Елена Шинкаренко
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Для своих зрителей сотрудники театра готовили выставку с любовью и трепетом. Здесь все продумано до мелочей. И как сам театр начинается с вешалки, так и эта музейная экспозиция.

- У нас тоже вешалка, стилизованная под старину, стоит у входа в музей. Там номерки прошлых лет, которые раньше выдавали наши гардеробщицы, и шляпа, которую забыл какой-то большой любитель нашего театра, - рассказывает начальник отдела развития театрального искусства Дина Маслий.

Центральное место в экспозиции занимают старые программки спектаклей разных театров Советского Союза. Большую коллекцию для этой выставки передала дочь известного театрального критика Зои Меняйло. Их дополняет фотовыставка «Театр всегда в фокусе».

В донецкой муздраме открылась выставка «Театр нашего прошлого».Елена ШИНКАРЕНКО

Для зрителей особый интерес представляют макеты оформления сцены к спектаклям. И еще одно новшество, которое очень заинтересует зрителей - это фотозона. Она состоит из масок старых спектаклей.

Экспозиция будет открыта для посещения до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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