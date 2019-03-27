В донецкой муздраме открылась выставка «Театр нашего прошлого»
Для своих зрителей сотрудники театра готовили выставку с любовью и трепетом. Здесь все продумано до мелочей. И как сам театр начинается с вешалки, так и эта музейная экспозиция.
- У нас тоже вешалка, стилизованная под старину, стоит у входа в музей. Там номерки прошлых лет, которые раньше выдавали наши гардеробщицы, и шляпа, которую забыл какой-то большой любитель нашего театра, - рассказывает начальник отдела развития театрального искусства Дина Маслий.
Центральное место в экспозиции занимают старые программки спектаклей разных театров Советского Союза. Большую коллекцию для этой выставки передала дочь известного театрального критика Зои Меняйло. Их дополняет фотовыставка «Театр всегда в фокусе».
В донецкой муздраме открылась выставка «Театр нашего прошлого».Елена ШИНКАРЕНКО
Для зрителей особый интерес представляют макеты оформления сцены к спектаклям. И еще одно новшество, которое очень заинтересует зрителей - это фотозона. Она состоит из масок старых спектаклей.
Экспозиция будет открыта для посещения до конца апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU