Германия выделила миллионы евро для работы Красного Креста в Донбассе

СЕГОДНЯ 20:16 2019-03-27T20:16:50+03:00

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Правительство Германии продолжает финансовую поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине. В 2019 году будут выделены дополнительные 1,8 млн евро, а в 2020 и 2021 годах предусмотрены еще 4 млн евро. Таким образом, с 2016 года Германия предоставила в общей сложности более 30 млн евро для многочисленных гуманитарных мероприятий МККК. Об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Украине.

- Основное внимание уделяется Восточной Украине. Проводимые мероприятия делают важный вклад в преодоление последствий затянувшегося конфликта. Они идут на пользу людям, пострадавшим от конфликта по обе стороны контактной линии в Донецкой и Луганской областях, в частности, многим внутренне перемещенным лицам и семьям в городах и селах, которые приютили их, – отметили в пресс-службе. - Кроме того, финансирование выделяется на медицинское обеспечение, приобретение и распределение медикаментов, лечение травм, поддержку и оборудование больниц и других медицинских учреждений, профилактические мероприятия, обеспечение продуктами питания и средствами гигиены, поиск пропавших без вести лиц и восстановление семейных связей, посещение задержанных, улучшение знаний об опасности взрывоопасных предметов и многое другое.

Одной из основных задач является обеспечение населения чистой питьевой водой.

Кстати, в 2018 году на Украине за счет средств стран Запада реализовывались так называемые проекты донорской помощи на сумму 6,6 млрд долларов. В том числе $356,7 млн долларов пошло на восстановление Донбасса и поддержку внутренне перемещенных лиц. Можно не сомневаться, что часть этих средств чиновники из окружения Порошенко попросту прикарманили.

ИСТОЧНИК KP.RU