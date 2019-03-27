2019-03-27T20:16:50+03:00
Политика

Германия выделила миллионы евро для работы Красного Креста в Донбассе

Деньги пойдут на гуманитарные мероприятия
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Красный Крест постоянно оказывает помощь жителям Донбасса по обе стороны линии разграничения. Фото: vk.com/icrc_donbassКрасный Крест постоянно оказывает помощь жителям Донбасса по обе стороны линии разграничения. Фото: vk.com/icrc_donbass
Изменить размер текста:

Правительство Германии продолжает финансовую поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине. В 2019 году будут выделены дополнительные 1,8 млн евро, а в 2020 и 2021 годах предусмотрены еще 4 млн евро. Таким образом, с 2016 года Германия предоставила в общей сложности более 30 млн евро для многочисленных гуманитарных мероприятий МККК. Об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Украине.

- Основное внимание уделяется Восточной Украине. Проводимые мероприятия делают важный вклад в преодоление последствий затянувшегося конфликта. Они идут на пользу людям, пострадавшим от конфликта по обе стороны контактной линии в Донецкой и Луганской областях, в частности, многим внутренне перемещенным лицам и семьям в городах и селах, которые приютили их, – отметили в пресс-службе. - Кроме того, финансирование выделяется на медицинское обеспечение, приобретение и распределение медикаментов, лечение травм, поддержку и оборудование больниц и других медицинских учреждений, профилактические мероприятия, обеспечение продуктами питания и средствами гигиены, поиск пропавших без вести лиц и восстановление семейных связей, посещение задержанных, улучшение знаний об опасности взрывоопасных предметов и многое другое.

Одной из основных задач является обеспечение населения чистой питьевой водой.

Кстати, в 2018 году на Украине за счет средств стран Запада реализовывались так называемые проекты донорской помощи на сумму 6,6 млрд долларов. В том числе $356,7 млн долларов пошло на восстановление Донбасса и поддержку внутренне перемещенных лиц. Можно не сомневаться, что часть этих средств чиновники из окружения Порошенко попросту прикарманили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В донецкой муздраме открылась выставка «Театр нашего прошлого»
Коррупция в украинской армии в последнее время «вылезала за все рамки»
Контактная группа начала работу в Минске
Киев фактически блокирует переговорный процесс в Минске по обмену пленными
Киев для кровавой провокации на Станице Луганская готовится применить ударные беспилотники
ГИА в ДНР сдадут больше 12 тысяч выпускников
Школьники ДНР смогут сдать ЕГЭ в Ростовской области
СБУ «снабдила» пенсионерку ЛНР килограммом пластита для терактов
Денис Клявер и Согдиана выступят в Донецке 31 марта
Все профильные подгруппы приступили к переговорам на минской площадке
Луганчанки завоевали одиннадцать медалей на конкурсе исполнителей восточного танца в Москве
28 марта Свердловский район в ЛНР останется без воды
Сапёры МЧС ДНР нашли 10 боеприпасов возле КПП под Донецком
31 марта в Луганске выступят популярные группы из России «Город 312» и «Корни»
В Донецке Константин Комлёнок вручил первые удостоверения кандидатов в депутаты МП ДНР
Переговорный процесс в Минске открыли подгруппы по гуманитарным и экономическим вопросам
31 марта скоростной поезд из Константиновки на Киев изменит график движения
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко: надо завершать программу аккредитации ВУЗов ДНР в системе российского высшего образования
Житель Горловки убил приятеля и остался в его квартире вместе с трупом
Накануне минских переговоров ВСУ 12 раз обстреляли ДНР. Есть разрушения