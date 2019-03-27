2019-03-27T18:09:01+03:00
Политика

Коррупция в украинской армии в последнее время «вылезала за все рамки»

Об этом заявил в Донецке бывший работник Донецкого областного военкомата ВСУ Юрий Аушев
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Бывший работник Донецкого областного военкомата ВСУ Юрий Аушев. Фото: dan-news.infoБывший работник Донецкого областного военкомата ВСУ Юрий Аушев. Фото: dan-news.info
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Сегодня бывший замначальника режимно-секретной части Донецкого областного военного комиссариата ВСУ Юрий Аушев встретился в Донецке с журналистами. Накануне стало известно, что Юрий после окончания срока контракта уволился из рядов ВСУ и перешел на сторону ДНР. По приезду в Донецк Аушев передал в Министерство государственной безопасности секретные документы, похищенные у куратора военкомата из СБУ. В частности, они раскрывают имена лиц, завербованных украинской спецслужбой.

Проводивший пресс-конференцию пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов уточнил, что одним из кураторов СБУ являлся подполковник Сергей Стеценко.

Юрий Аушев рассказал журналистам о тотальной коррупции в рядах ВСУ. По его словам, за деньги в зоне конфликта сейчас можно сделать практически все: купить себе статус участника боевых действий, добиться отсрочки от службы, перевестись из одной войсковой части в другую.

- Коррупция в армии была и вначале 2000-х (когда Аушев начинал служить. – Авт.), но в последнее время вылезала уже за все рамки. Чем больше Украина боролась с коррупцией в ВСУ, тем больше она ее порождала, — признался бывший украинский военный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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