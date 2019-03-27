2019-03-27T17:58:32+03:00
Политика

Контактная группа начала работу в Минске

На встрече будут подняты все вопросы, которые ранее рассмотрели в профильных подгруппах
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: nash-sport.comФОТО: nash-sport.com
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Работу в столице Белоруссии начала Трёхсторонняя контактная группа, которая рассмотрит вопросы, поднятые ранее на встрече в профильных подгруппах, а также подведёт итоги сегодняшней встречи и договорится о следующей. О происходящем в Минске нас продолжает информировать Министерство иностранных дел Республики.

— Контактная группа поручила подгруппе по вопросам безопасности ускорить работу по проработке проектов дополнительных мер, которые уже были подготовлены Республиками Донбасса на основе представленных ранее предложений ОБСЕ, а также единого Порядка согласования дополнительных гарантий безопасности на мероприятия, которые проводятся вдоль линии соприкосновения. Подтверждение согласия сторон на согласование этих проектов должно быть получено перед введением Пасхального перемирия, — рассказали в МИДе Республики.

На данный момент Контактная группа рассматривает вопросы, поднятые ранее в гуманитарной, политической и экономической подгруппах.

Отметим, что переговорщикам в подгруппе по гуманитарным вопросам не удалось решить каких-либо значимых вопросов.

Напомним, что сегодня в Минске проходит очередная встреча Контактная группы. Все профильные подгруппы уже завершили свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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