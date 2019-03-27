Киев фактически блокирует переговорный процесс в Минске по обмену пленными

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-27T17:21:56+03:00

Сегодня переговоры подгруппы по гуманитарным вопросам прошли без полномочных представителей Украины

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27 марта в Минске состоялся очередной раунд переговоров рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

- Несмотря на громкие заявления украинской стороны в СМИ накануне встречи в Минске, полномочные представители Украины на заседании вновь не присутствовали, - сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. - Вместо них были направлены временно назначенные эксперты. Они не уполномочены принимать конкретные решения, а только зачитывают заранее подготовленные заявления.

В первой половине заседания украинская сторона попыталась вовлечь участников встречи в обсуждение вопроса освобождения граждан Российской Федерации в обмен на политзаключенных, которые находятся на украинской территории, по формуле «25 на 25» в трехстороннем формате Украина – Российская Федерация - ОБСЕ.

- Мы подвергли резкой критике попытки представителей украинской стороны навязать участникам гуманитарной подгруппы рассмотрение вопросов, выходящих за пределы Минского формата. Предметом Минских соглашений является обмен лицами, удерживаемыми сторонами-участницами конфликта, - отметила Морозова. - Координатор гуманитарной подгруппы, господин Тони Фриш призвал участников вернуться в формат переговоров, в котором мы работаем на протяжении четырёх лет и который приносил соответствующие результаты.

Украинской стороной по-прежнему не предоставлен ответ на многочисленные повторные запросы Донецкой Народной Республики по проведению обмена по формуле «всех установленных на всех установленных», которая была выработана в ходе переговоров в Минске, что свидетельствует о намеренном манипулировании и затягивании второго этапа обмена удерживаемыми лицами.

- Деструктивная позиция официального Киева, полномочные представители которого на систематической основе игнорируют рабочие встречи гуманитарной подгруппы, фактически блокирует переговорный процесс. Это не дает возможность продвинуться в решении важных вопросов, которые имеют ключевое значение для мирного урегулирования конфликта на территории Донбасса, - сказала омбудсмен ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU