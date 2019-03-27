Киев для кровавой провокации на Станице Луганская готовится применить ударные беспилотники

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-27T16:52:57+03:00

А ответственность за обстрел мирных жителей на пункте пропуска хотят возложить на защитников ЛНР

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- С целью обострения обстановки для введения военного положения и отмены выборов на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей руководство Украины не оставляет попыток проведения провокаций в районах контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), - сообщил сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он напомнил, что для осуществления преступных замыслов киевского руководства в Станицу Луганскую прибыл командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский и подразделение Сил специальных операций (ССО) ВСУ, которые проводят рекогносцировку местности при помощи БПЛА.

- По имеющейся информации, киевскими силовиками рассматривается вариант применения ударных БПЛА в районе пункта пропуска с целью дальнейшего обвинения военнослужащих ЛНР, - сообщил Марочко.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что факты применения киевскими силовиками летательных аппаратов в непосредственной близости от линии соприкосновения фиксируются наблюдателями специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU