2019-03-27T16:28:09+03:00
Общество

ГИА в ДНР сдадут больше 12 тысяч выпускников

Первые экзамены пройдут 27 мая для выпускников 9 классов и 28 мая — для выпускников учебных заведений среднего профессионального образования
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: postupi.onlineФОТО: postupi.online
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До первого экзамена государственной итоговой аттестации в этом году осталось ровно два месяца, и в Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики подвели первые итоги регистрации выпускников, которые сдадут экзамены в 2019 году.

— Всего на сегодняшний день зарегистрировано для сдачи государственной итоговой аттестации 12 253 выпускника как учреждений среднего образования, так и среднего профессионального образования, — рассказал заместитель Министра образования и науки ДНР Андрей Удовенко.

Отметим, что первый экзамен ГИА для выпускников девятых классов состоится 27 мая, на следующий день – 28 мая – свой первый экзамен сдадут выпускники одиннадцатых классов и учреждений среднего профессионального образования. Аттестация включает обязательный экзамен по русскому языку (изложение с творческим заданием) и экзамены на выбор.

Напомним, что в этом году выпускники ДНР смогут сдать не только ГИА, но и ЕГЭ. Для это им придётся отправится в Ростовскую область (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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