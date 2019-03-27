2019-03-27T15:38:31+03:00
Общество

Школьники ДНР смогут сдать ЕГЭ в Ростовской области

Министерство образования и науки Республики обеспечит выпускников транспортом, а также окажет содействие в сопровождении группы педагогами и врачами
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ege-study.ruФОТО: ege-study.ru
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В Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики готовятся к концу учебного года и сдаче школьниками ДНР выпускных экзаменов не только в школах Республики, но и в Российской Федерации.

— По договоренности с министерством образования Ростовской области, наши дети будут принимать участие в сдаче Единого государственного экзамена в поселке Матвеев Курган и в Таганроге, которые находятся близко к нашей Республике, и это будет очень удобно для учеников, — рассказал заместитель Министра образования и науки ДНР Андрей Удовенко.

Он подчеркнул, что Министерство образования и науки обеспечит школьников транспортом, а также поспособствует сопровождению группы педагогами и врачами, что является обязательным условием перевозки больших групп детей.

В этом году ЕГЭ проводится по 12 учебным предметам. Обязательным остается русский язык, а экзамены по выбору — математика, обществознание, литература, история, физика, химия, информатика и другие.

Отметим, что, по информации Минобрнауки, именно математика стала наиболее популярным среди выбранных школьниками ДНР предметов для аттестации.

Напомним, что в этом году сдать Единый государственный экзамен намерены сдать 260 человек (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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