Школьники ДНР смогут сдать ЕГЭ в Ростовской области
В Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики готовятся к концу учебного года и сдаче школьниками ДНР выпускных экзаменов не только в школах Республики, но и в Российской Федерации.
— По договоренности с министерством образования Ростовской области, наши дети будут принимать участие в сдаче Единого государственного экзамена в поселке Матвеев Курган и в Таганроге, которые находятся близко к нашей Республике, и это будет очень удобно для учеников, — рассказал заместитель Министра образования и науки ДНР Андрей Удовенко.
Он подчеркнул, что Министерство образования и науки обеспечит школьников транспортом, а также поспособствует сопровождению группы педагогами и врачами, что является обязательным условием перевозки больших групп детей.
В этом году ЕГЭ проводится по 12 учебным предметам. Обязательным остается русский язык, а экзамены по выбору — математика, обществознание, литература, история, физика, химия, информатика и другие.
Отметим, что, по информации Минобрнауки, именно математика стала наиболее популярным среди выбранных школьниками ДНР предметов для аттестации.
Напомним, что в этом году сдать Единый государственный экзамен намерены сдать 260 человек (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU